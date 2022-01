Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 300 zwischen Herschbach und Guckheim

Herschbach/Oww. (ots) – Am 24.01.22 gegen 17:15 Uhr ereignete sich auf der L 300 zwischen Guckheim und Herschbach/Oww.

ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Die beteiligten Fahrzeuge befuhren die L 300 aus entgegengesetzter Richtung und stießen aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Abfahrt nach Weltersburg/Girkenroth zusammen. Beide Personen wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L 300 blieb für ca. zwei Stunden gesperrt.



Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerburg zu melden.



