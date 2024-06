Verkehrsunfall mit Personenschaden

Boden / B255 (ots). Am 14.06.2024 um 18:15 Uhr kam es auf der B255 in Höhe Boden zu einem Verkehrsunfall.

Anzeige

Ein 19-jähriger Mann aus NRW befuhr die B255 aus Niederahr kommend in Richtung Montabaur. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über seinen PKW und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend schleuderte der PKW quer über die Fahrbahn und schlug zweimal in der Mittelschutzplanke ein, ehe er total beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Der Fahrer wurde durch das DRK mit leichten Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt und der PKW wurde abgeschleppt. Die B255 wurde für Bergungs- und Säuberungsmaßnahmen kurzzeitig gesperrt. Es entstanden Schäden von ca. 7000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

PI Montabaur

Steuler, PHK



Telefon: 02602-9226-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell