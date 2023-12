Verkehrsunfall mit Personenschaden

Symbolbild Foto: dpa

Gemünden L288 (ots) –



L288 bei Gemünden.



In Fahrtrichtung Langendernbach fuhr ein LKW hinter einem PKW. auf der Strecke befand sich eine Engstelle aufgrund eines liegengebliebenen LKWs. Der PKW verlangsamte seine Geschwindigkeit auf gerader Strecke, um einen an dieser Engstelle entgegenkommenden PKW durchfahren zu lassen. Der hinter dem ihm fahrende LKW konnte witterungsbedingt nicht rechtzeitig bremsen, fuhr zunächst auf den PKW auf, schob diesen in den Graben und traf dann noch frontal auf den entgegenkommenden PKW. Trotz der geringen Geschwindigkeiten wurden insbesondere an den PKWs erhebliche Sachschäden verursacht. Eine Verkehrsteilnehmerin musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. 2 Verkehrsteilnehmer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch die Witterungsverhältnisse kam es zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Bergung der Fahrzeuge und dem Abtransport der verletzten Personen. Die L288 zwischen Langendernbach und der L302 war für mehrere Stunden voll gesperrt.



