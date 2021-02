Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 17.02.2021, gegen 07.04 Uhr, befuhr ein Traktor mit Anhänger die B 260 aus Richtung Singhofen kommend, in Richtung Nassau.

In Höhe des Kieswerks wollte der Traktorfahrer nach links in einen Waldweg abbiegen. Im Abbiegevorgang kam es zu einer Kollision mit einem in gleicher Richtung fahrenden und überholenden Pkw.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und wurden umliegenden Krankenhäuser zugeführt.

Die B 260 war für ca. eine Stunde gesperrt.



