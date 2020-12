Archivierter Artikel vom 11.10.2020, 10:50 Uhr

Aull

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am frühen Morgen des 10.10.2020 kam es auf der Kreisstraße 29 zwischen Limburg-Staffel und Aull zu einem Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein Fahrer aus der VG Diez in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben fuhr.