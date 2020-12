Archivierter Artikel vom 22.10.2020, 09:00 Uhr

Am 21.10.2020, gegen 14:18 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Fahrer eines Opel Kastenwagen die Gartenstraße in Richtung Limburger Straße und stieß unter Missachtung der Maximalhöhe von 2 Metern mit dem Fahrzeugaufbau gegen eine dortige Eisenbahnbrücke.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. An dem Kastenwagen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.



