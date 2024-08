Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten-Fahrer eingeklemmt.

Am Freitag, 16.08.24, 18:30 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 265 zwischen Heimborn und Mörsbach ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.

Den Ermittlungen zufolge, befuhr ein 22jähriger mit seinem PKW die

L 265 aus Richtung Heimborn kommend in Richtung Mörsbach. Ein 28jähriger kam auf der gleichen Strecke mit seinem PKW entgegen.

Beim Durchfahren einer Rechtskurve geriet der 22jährige aufgrund eines Fahrfehlers nach links auf die Gegenfahrspur, wo es zur Frontalkollision mit dem PKW des 28jährigen kam.

Durch die Wucht des Aufpralles wurde der PKW des 22jährigen mehrfach herumgeschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Der 22jährige Fahrer wurde hierbei in seinem PKW eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr VG Hachenburg befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert.

Der 28jährige Fahrer des anderen unfallbeteiligten PKW sowie zwei weitere Insassen im PKW des 22jährigen wurden leicht verletzt und durch das DRK versorgt.

Beide unfallbeteiligte Fahrzeuge wurden total beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf eine mittlere fünfstellige Summe beziffert.

Im Einsatz waren neben Polizei, DRK auch 40 Kräfte der Feuerwehren der VG Hachenburg sowie ein Rettungshubschrauber.



