Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Lieferwagen die L 314 von Weroth kommend in FR Thalheim und kollidierte in Folge einer Vorfahrtsmissachtung im Kreuzungsbereich mit einem vorfahrtsberechtigten PKW, dessen Fahrer die B 8 von Hundsangen in FR Wallmerod befuhr. Durch den Zusammenstoß schleuderte der vorfahrtsberechtigte PKW gegen einen in der Einmündung aus Richtung Thalheim stehenden weiteren PKW.



Insgesamt 3 Personen wurden bei dem Unfall verletzt und zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Durch die Straßenmeisterei Diez wurden auslaufende Betriebsstoffe abgebunden.



