Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden

Am 05.04.2024 um 17:00 Uhr kam es auf der B 49 in der Gemarkung Montabaur zu einem Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen.

Alle Unfallbeteiligten befuhren mit ihren PKW die B 49 aus Richtung Koblenz kommend in Richtung Montabaur. Als der Verkehr wegen eines abbiegenden Fahrzeugs zum Stehen kam und sich hierdurch einen Rückstau bildete, bemerkte dies eine 22-jährige PKW-Fahrerin zu spät und kollidierte mit dem vorausfahrenden PKW. Aufgrund der Wucht des Zusammenpralls schob dieser PKW dann drei weitere PKW ineinander und es entstanden Sachschäden von ca. 85000 Euro. Die B 49 wurde für die Unfallaufnahme und Bergung der PKW in dem betroffenen Streckenabschnitt für eine Stunde gesperrt und es wurde über die LKW-Umgehung eine Umleitung eingerichtet. Drei PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.



