Meudt

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind, Verursacher ist flüchtig

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Am Donnerstag, den 01.08.2024, gegen 14.15 Uhr kam es in Meudt in der Schulstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind.