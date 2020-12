Archivierter Artikel vom 02.10.2020, 21:10 Uhr

Hachenburg

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Am 02.10.20, gegen 11 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Hachenburg in der Koblenzer Straße.