Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahranfängerin

Am 14.11.2023 um 05:40 Uhr kam es auf der B8 in der Gemarkung Weidenhahn zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die 18-jährige und alleinbeteiligte PKW-Fahrerin kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend im Grünstreifen. Die Frau wurde vom DRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Der verunfallte PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.



Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell