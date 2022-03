Verkehrsunfall mit Flucht, Zeugen gesucht!

B49, Neuhäusel / WW (ots) – Am Morgen des 18.03.22, gegen 07:35 Uhr ereignete sich auf der B49, Höhe der Ausfahrt Neuhäusel, in Fahrtrichtung Koblenz ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht der Unfallverursacherin.

Die Fahrerin eines anthrazitfarbenen 2er BMW wendete hierbei mitten auf der Bundesstraße, um dann in entgegengesetzter Richtung ihre Fahrt fortzusetzen. Hierdurch kam es im Folgeverkehr zum Auffahrunfall zweier abbremsenden Fahrzeuge. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Zeugen, die Hinweise auf die Fahrerin oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit unten stehender Dienststelle in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Pressestelle



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell