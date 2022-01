Verkehrsunfall mit Flucht / Zeugen gesucht!

Die Geschädigte befuhr mit ihrem weißen Opel die L307 (Rheinstraße) in Fahrtrichtung Mogendorf. An der Einmündung zur Autobahnausfahrt bog ein dunkler Audi nach links auf die Rheinstraße in Richtung Maxi-Autohof ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Geschädigte hielt unmittelbar an der Unfallstelle an. Der Audi-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Kreisel und anschließend in unbekannte Richtung fort.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall, insbesondere dem flüchtigen Audi geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.



