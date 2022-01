Bad Ems

Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht!

Am Donnerstag, dem 06.01.2022, kam es zwischen 13:00 bis 13:20 in der Ernst-Born-Straße auf dem Parkplatz der Firma LIDL zu einem Verkehrsunfall an einem geparkten Pkw Skoda Octavia (schwarz) mit Heidelberger-Zulassung (HD).