Verkehrsunfall mit Flucht ***Zeugen gesucht***

Am Sonntag, 30.05.2021, ca. 18:25 Uhr, kam es auf der Fahrtstrecke von Hirschberg Richtung Altendiez zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Dem Geschädigten kam auf dessen Fahrbahnhälfte fahrend ein vermutlich grüner Pkw Audi A3 entgegen und zwang diesen zu einem Ausweichmanöver nach rechts. Hierdurch wurde der Pkw des Geschädigten erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez 06432-601-0 oder per E-Mail an

pidiez@polizei.rlp.de







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell