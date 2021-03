Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht

3.2021, 19:30 Uhr) auf Samstag (20.3.2021, 08:00 Uhr) kam es in der Straße „Im Merzenborn“ in Ötzingen zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht.

Das Fahrzeug des Geschädigten (ein Seat Exeo) stand in dessen Einfahrt geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam nach rechts von der Straße ab und beschädigte das geparkte Fahrzeug. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile aufgefunden die dem Unfallverursacher zuzuordnen sind.



Gesucht wird ein PKW der an der Front erheblich beschädigt sein dürfte.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich unter 02602 – 92260 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell