Diez, Adelheidstraße (ots) – Am 25.09.2020, zwischen 06:30 – 09:30 Uhr parkte der Geschädigte sein Fahrzeug, einen dunkelblauen Mercedes Pick-up, auf dem Parkplatz hinter dem St.Vincenz Krankenhaus in Diez. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er einen Schaden an seinem linken Fahrzeugheck feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen. Aufgrund fremder Lackspuren dürfte es sich um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben.



Hinweise auf ein verursachendes Fahrzeug bitte an die Polizeiinspektion Diez.



