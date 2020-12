Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 13:40 Uhr

Nassau

Verkehrsunfall mit Flucht; Zeugen gesucht

Am Montag, dem 10.08.2020, zwischen 07.00 Uhr und 08.30 Uhr, kam es in Nassau, Koppelheck, Wendehammer in Höhe der 2. Einfahrt zur Fa. Emde zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.