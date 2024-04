Niedererbach

Verkehrsunfall mit Flucht und unter Alkoholeinfluss verursacht

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

Am 31.03.2024 um 19:25h meldete sich ein Zeuge bei der Polizei Montabaur und teilte mit, dass er soeben beobachtet hat, dass ein schwarzer Ford ein geparktes Fahrzeug in der Gartenstraße in Niedererbach im vorbeifahren beschädigt hatte und danach weitergefahren sei.