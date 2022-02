Hachenburg

Verkehrsunfall mit Flucht – Parkplatz Andachtswald

Am 30.01.2022 in der Zeit von 13:25 Uhr bis 15:20 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des Andachtswaldes zwischen Hachenburg und Alpenrod (an der L288) abgestellter PKW (Opel Astra) vermutlich durch ein anderes Fahrzeug an der vorderen Stoßstange beschädigt.