Verkehrsunfall mit Flucht in Bad Ems

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befährt am 04.06.2021 gegen 02:45 Uhr die Arzbacher Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Arzbach.

In Höhe der Hausnummer 18 kommt er aufgrund angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und es kommt zum Unfall. Der unbekannte Fahrzeugführer verlässt im Anschluss fußläufig die Unfallörtlichkeit. Es entsteht erheblicher Sachschaden am PKW, Gebäude, Pflanzkübel sowie den genannten Garagentoren.



Unfallzeugen, welche Angaben zum Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Ems zu melden.



