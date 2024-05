Hachenburg

Verkehrsunfall mit Flucht

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Am Freitag den 31.05.2024 ereignete sich gegen 10:10 Uhr morgens, auf dem Parkplatz des Depot Marktes in der Saynstraße in Hachenburg ein Verkehrsunfall.