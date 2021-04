Verkehrsunfall mit Flucht

Ein in Richtung Unnau fahrender PKW geriet aus bislang unbekanntem Grund auf die Gegenfahrspur. Der dort in Richtung Stadtmitte fahrende PKW musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, nach rechts ausweichen. Dabei stieß er gegen die Schutzplanke. Der PKW sowie die Schutzplanke wurden nicht unerheblich beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ungehindert fort.

Der Unfall ereignete sich zwischen der Abfahrt „Zinhain“ und der Tennishalle. Bei dem entgegenkommenden PKW soll es sich um einen dunkelblauen Kombi gehandelt haben.

Etwaige Zeugen, oder der Fahrer / die Fahrerin des dunkelblauen Kombi, werden gebeten, sich mit der Polizei Hachenburg (02662-9558-0) in Verbindung zu setzen.



