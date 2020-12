Archivierter Artikel vom 23.10.2020, 11:40 Uhr

Hachenburg

Verkehrsunfall mit Flucht

Am 23.10.2020 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr kam es im Gerberweg in Hachenburg (Höhe Hausnummer 2) zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.