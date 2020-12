Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 20:40 Uhr

Höhr-Grenzhausen

Verkehrsunfall mit Flucht

Am Dienstag, den 22.09.2020 wurde in der Zeit zwischen 08:15-09:30 Uhr, ein in Höhr-Grenzhausen in der Höhenstraße 37 am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkter schwarzer Seat Leon, durch ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, im Bereich der hinteren rechten Stoßstange beschädigt.