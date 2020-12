Archivierter Artikel vom 30.09.2020, 20:20 Uhr

Bad Ems

Verkehrsunfall mit Flucht

Am Mittwoch, den 30.09.2020 ereignete sich in der Zeit zwischen 13:00 und 13:45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Jahnstraße in Bad Ems gegenüber dem dortigen Goethe-Gymnasium.