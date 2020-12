Archivierter Artikel vom 24.09.2020, 13:50 Uhr

Norken

Verkehrsunfall mit Flucht

Am 23.09.2020 kam es in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht in 57629 Norken (Im Oberfeld 6-8).