Archivierter Artikel vom 15.09.2020, 01:40 Uhr

Hachenburg

Verkehrsunfall mit Flucht

In der Zeit vom 12.09.2020, 17:15 Uhr bis zum 13.09.2020, 15:00 Uhr wurde ein in der Straße „Am Rothenberg“ ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand (Einbahnstraße) geparkter PKW der Marke Renault vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt.