Verkehrsunfall mit Fahrerflucht – Zeugen gesucht

Der Fahrer oder die Fahrerin eines silberfarbenen Mercedes kam im dortigen Baustellenbereich von der Fahrbahn ab, wodurch einige Warnbaken beschädigt wurden. Der Pkw war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Die beiden Fahrzeuginsassen, eine Frau und ein Mann, flüchteten nach dem Unfall in ein nahe gelegenes Waldstück, wo sie aufgrund eines Zeugenhinweises durch die eingesetzten Polizeibeamten festgenommen werden konnten. Beide Personen standen unter deutlichem Alkohol- und Drogeneinfluss. Da es unterschiedliche Angaben darüber gibt, wer von beiden am Steuer des Pkw saß, werden dringend Zeugen des Unfalls gesucht. Insbesondere ein Motorradfahrer, welcher nach Aussage einer Zeugin zum Unfallzeitpunkt im Bereich der Ampel aus Niederneisen kommend stand, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen.



