Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person – Straßensperrung Badhausstraße

Am 29.12.2021 kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person im Bereich der Badhausstraße Bad Ems.





Der alleinbeteiligte Verkehrsunfallverursacher kollidiert aus bisher unbekannter Ursache mit einem in der Badhausstraße, Ecke Alexanderstraße, ordnungsgemäß parkenden PKW.



Durch die Wucht des Aufpralls wird das parkende Fahrzeug bis zum dort befindlichen Mauervorsprung versetzt und droht nun in der Folge etwa 1,50m herabzustürzen.



Die Badhausstraße ist für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie die aufwendige Bergung der verunfallten Fahrzeuge ab der Einmündung Wilhelmsallee bis zur Einmündung Villenpromenade bis voraussichtlich 20:00 Uhr vollgesperrt.



Von weiteren Rückfragen bitten wird für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme zunächst abzusehen.



