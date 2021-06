Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am heutigen Vormittag (18.06.2021) kam es gegen 09:30 Uhr auf der Kreisstraße 91 zwischen Niederwallmenach und Bornich zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Person schwer verletzt wurde.





Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



Zum Zwecke der Unfallrekonstruktion bleibt die K91 vorerst bis auf Weiteres in beide Fahrtrichtungen gesperrt.



Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Telefonnummer 06771/9327-0 zu melden.



