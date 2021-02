Müschenbach

Verkehrsunfall mit drei PKWs und zwei Verletzten

Am Freitag, den 26.02.2021 um 17:27 Uhr ereignete sich in Höhe der ED-Tankstelle in Müschenbach auf der „Kölner Straße“ (B414) ein Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen.