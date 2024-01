Verkehrsunfall mit 7 Fahrzeugen, 3 Personen verletzt

Am Dienstag, den 23.01.2024, ereignete sich gegen 06:12 Uhr ein Verkehrsunfall mit insgesamt 7 beteiligten Fahrzeugen auf der L298 zwischen Rennerod und Westernohe.

Symbolbild Foto: dpa



Glatteisbedingt geriet ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Rennerod in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem PKW. Aufgrund der Witterungslage rutschten 5 weitere Fahrzeuge in die Unfallstelle ein und prallten hier gegen die bereits verunfallten Fahrzeuge.

Insgesamt wurden 3 Unfallbeteiligte verletzt.

Die L298 wurde im Zeitraum der Unfallaufnahme im Streckenabschnitt zwischen Rennerod und Westernohe vollgesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-98050

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell