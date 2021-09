Höchstenbach

Verkehrsunfall mit 2 Schwerverletzten-PKW gegen Hauswand gerast

Am Sonntag, 05.09.21, gg. 03:45 Uhr, ereignete sich in der Kölner Straße in Höchstenbach ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Insassen eines PKW schwere Verletzungen erlitten.