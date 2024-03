Verkehrsunfall, eine Person schwer verletzt bei Unfall auf Supermarkt-Parkplatz

Am Donnerstagmittag, kurz vor 12 Uhr, kam es auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Koblenzer Straße Hachenburg, bei dem ein Beifahrer schwer verletzt wurde.



Der 58-jährige Geschädigte beabsichtigte aus einem in einer Parkmarkierung geparkten Fahrzeug auf der Beifahrerseite auszusteigen. Die 77-jährige Unfallverursacherin beabsichtigte rechts neben diesem Fahrzeug einzuparken. Dabei übersah sie den aussteigenden Geschädigten und kollidierte mit diesem. Dieser wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von Rund 3000 Euro.



