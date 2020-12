Archivierter Artikel vom 04.11.2020, 00:30 Uhr

Kirburg

Verkehrsunfall durch herabgefallene Ladung

Am Dienstag, den 03.11.2020, um 20:20 Uhr kam es in der Köln-Leipziger-Straße(B414) in Kirburg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden durch herabgefallene Ladung.