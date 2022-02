Verkehrsunfall auf der B260 mit verletztem Fahrzeugführer

Am 18.02.2022, gegen 17:17 Uhr, ereignete sich auf der B260 in Höhe der Kreuzung Bettendorf / Obertiefenbach ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW.

Beide Verkehrsteilnehmer bogen von der K50 aus Fahrtrichtung Bettendorf links auf die B260 in Fahrtrichtung Pohl ab.

Der vorausfahrende Verkehrsteilnehmer verlangsamte nach dem Einbiegen auf die B260 seine Geschwindigkeit und wendete aufgrund eines umgestürzten Baumes auf der Fahrbahn. Der hinter ihm fahrende Verkehrsteilnehmer setzte im gleichen Moment zum Überholen an. Beim Überholvorgang fuhr der Überholende mit seiner Fahrzeugfront in die linke Fahrzeugseite des wendenden PKWs. Es wurde ein Verkehrsteilnehmer verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der Streckenabschnitt B260 zwischen Pohl und der Kreuzung Bettendorf / Obertiefenbach war für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme für ca. 1 Stunde vollständig gesperrt.



