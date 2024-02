Verkehrskontrollen der Polizeiinspektion Hachenburg führten zur Feststellung mehrerer Verstöße

Symbolbild Foto: dpa



Dabei wurde ein Fahrzeugführer in der Gemarkung Müschenbach festgestellt, der unter dem Einfluss von Amfetaminen stand. Ein weiterer Fahrzeugführer, der in Lochum kontrolliert wurde, war alkoholisiert. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen.

Wenig später wurde in Bad Marienberg ein Fahrzeug kontrolliert. Dessen Fahrer war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem war das Fahrzeug derzeitigem Ermittlungsstand zufolge nicht zugelassen.

In allen Fällen wurden entsprechende Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet.



