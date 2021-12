Verkehrsgefährdung (in Hellenhahn-Schellenberg) bei Flucht vor Polizei

Im Rahmen der Verfolgungsfahrt kam es im Einmündungsbereich Untergasse und Neustädter Straße in Hellenhahn-Schellenberg am 05.12.2021 gegen 00:46 Uhr zu einer Verkehrsgefährdung zwischen dem flüchtigen Fahrzeugführer und einem schwarzen Mercedes-Benz SUV, vermutlich Modell GLC. Der flüchtige PKW passierte den genannten Einmündungsbereich ohne auf den Verkehr zu achten, nur durch Zufall kam es nicht zum Zusammenstoß zwischen dem flüchtigen PKW und dem schwarzen Mercedes-Benz.



Der flüchtige PKW verunfallte bei der Flucht und konnte seine Fahrt bei Bad Marienberg nicht mehr fortsetzen. Der Fahrzeugführer setzte daraufhin seine Flucht zu Fuß fort. Die Identität des flüchtigen Fahrzeugführers ist bislang unbekannt. Die (vielversprechenden) Ermittlungen dauern aktuell noch an, jedoch wird der flüchtige Fahrzeugführer darum gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



Der gefährdete Fahrzeugführer des schwarzen Mercedes-Benz befuhr die Neustädter Straße in Richtung Neustadt und wird gebeten, sich ebenfalls bei der Polizei Westerburg zu melden.



Hinweise können bei der Polizei in Hachenburg oder Westerburg abgegeben werden.



