Vergiftetes Hackfleisch ausgelegt

Eine Hundebesitzerin fand am 27.11.2021, gegen 16:45 Uhr, zwei Hundekotbeutel, welche jeweils mit vergiftetem Hackfleisch gefüllt waren.

Glücklicherweise hat der Hund der Finderin die Giftköder nicht gefressen. Diese wurden unmittelbar neben dem Teerweg, welcher parallel zur B 274 zwischen Nastätten und Holzhausen an der Haide verläuft, abgelegt.



Hinweise diesbezüglich werden an die Polizeiinspektion St. Goarshausen unter 06771-93270 erbeten.



