Diez

Verdacht der gefährlichen Körperverletzung – Zeugen gesucht

In den frühen Morgenstunden des Samstages, 02.04.2022, gegen 02:30 Uhr, kam es in der Wilhelmstraße in Diez, vor der dortigen „Takko-Filiale“, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.