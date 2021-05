Bad Ems

Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau – Einbrüche in Schulen

Bad Ems. Nassau. Singhofen (ots) – In der Nacht vom 11.05.2021 auf den 12.05.2021 brachen noch unbekannte Täter in drei Schulen und einen Kindergarten in Bad Ems, Nassau und Singhofen ein.