Verankerung an Gedenktafel beschädigt

Eine Gedenktafel die auf die ehemalige Senfmühle in Höhr-Grenzhausen hinweist, wurde durch bisher unbekannte Täter in der 19 KW aus der Bodenverankerung gehoben und einen Abhang hinuntergestoßen.

Der Standort befindet sich oberhalb der Straße Auf dem Hähnchen, Höhr-Grenzhausen, in einem dortigen Waldgelände gelegen. Die Verankerung wurde hierbei beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Höhr-Grenzhausen, Tel.: 02624-94020.



