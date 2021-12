Vandalismus und Diebstahl auf Pferdekoppel

Dernbach / Westerwald (ots) – Am Samstag, den 04.12.2021 in der Zeit zwischen 17:00 und 22:20 Uhr rissen unbekannte Täter auf einer Pferdekoppel in Dernbach, hinter der dortigen Grundschule, Teile der Umzäunung, sogenannte Litzen, einer Pferdekoppel herunter.