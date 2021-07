Vandalismus in Ransbach-Baumbach – Zeugen gesucht

In der Nacht vom 30.07.2021 auf den 31.07.2021 wurden in der Ortslage Ransbach im Bereich der Rheinstraße/Oststraße/Von-Reifenberg-Straße durch unbekannte Personen mehrere Verkehrszeichen beschädigt und zum Teil mit dem Betonsockel aus dem Boden gerissen.



Zudem wurden mehrere Gullideckel ausgehoben. Eine Verkehrsteilnehmerin erkannte die Gefahrenstelle zu spät und fuhr durch das Loch. Dadurch wurde ein Hinterrad stark beschädigt.



Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder andere Hinweise hierzu geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen, 02624-94020 oder

per Mail: pwhoehr-grenzhausen@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.



