Am vergangenen Wochenende kam es in der Nähe der Oberwallmenacher Grillhütte „Dreispitz“ (Einmündung L333/L337) zu einem Fall von Vandalismus.

Eine Ruhebank mit integriertem Tisch wurde auf die gegenüberliegende Straßenseite um-/geworfen, wodurch ein Verkehrswegweiser massiv beschädigt wurde. Ein Teil des Verkehrswegweisers wurde zudem entwendet. Des Weiteren wurde der neben der Ruhebank befindliche Mülleimer zerstört und dessen Inhalt im gesamten Einmündungsbereich verteilt.



Mögliche Zeugen werden gebeten sich telefonisch an die Polizei in St. Goarshausen, unter 06772/93270 zu wenden.



