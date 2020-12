Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:09 Uhr

Waldmühlen (ots). Im Zeitraum vom 20.07.2020 bis 23.07.2020 wurde die Grillhütte in Waldmühlen von derzeit unbekannten Tätern stark beschädigt. Dem Anschein nach, verschafften sich mehrere Personen Zutritt zur Grillhütte und hielten sich eine längere Zeit auf dem Gelände auf. Ein Feuer wurde an der Feuerstelle entfacht und Müll hinterlassen. Verschiedene Spuren konnten gesichert werden. Sachdienliche Hinweise auf die Personengruppe bitte an die Polizeiinspektion Westerburg, Tel. 02663/98050.



