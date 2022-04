Vandalismus an Gedenkstätte in Elsoff

Am Dienstag, 05.04.2022, 10:00-18:00 Uhr, beschädigten/zerstörten unbekannte Täter zwei Gipsbüsten in der Gedenkstätte der Kreuzweganlage des Katholischen Arbeiterverein "St.

Josef" in Elsoff (Westerwald).

Auch beschmierten der/die Täter die Anlage mit Symbolen.

Der Schaden wird auf ca. 3000 EUR geschätzt.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Westerburg (02663-98050).



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-98050-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





