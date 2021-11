Hachenburg

Vandalismus am PKW

Hachenburg. Stadtgebiet (ots) – Am Samstag, den 06.11.2021, wurde zwischen 10:00 bis 13:00 Uhr ein am Fahrbahnrand im Bereich Johann-August-Ring / Bachweg ordnungsgemäß abgestellter blauer PKW mutwillig an dessen komplett rechter Fahrzeugseite zerkratzt.